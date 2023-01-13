البنوك الأمريكية الكبرى تستعد لمواجهة تدهور في الاقتصاد

واستعدادًا لاحتمال عدم تمكن زبائنها من سداد ديونهم، عززت المصارف احتياطياتها بمقدار 1,4 مليار دولار في "جاي بي مورغان تشيس" و640 مليون دولار في "سيتي غروب" و403 ملايين دولار في "بنك أوف أمريكا" و397 مليون دولار في "ويلز فارغو".

وفي الأثناء، استمرت البنوك بجني الأرباح وإن كانت في بعض الأحيان أقل من المحقّقة العام 2021.

وبذلك ارتفع صافي الأرباح في الربع الأخير بنسبة 6% إلى 11 مليار دولار في "جاي بي مورغان تشيس" وبنسبة 2% إلى 6,9 مليارات في "بنك أوف أمريكا".

لكنها تراجعت بنسبة 21% إلى 2,5 مليار دولار في "سيتي غروب"، وبنسبة 50% إلى 2,9 مليار دولار في "ويلز فارغو".