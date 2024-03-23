بعد إيقاف "المركزي" التعامل مع 5 بنوك.. مخاوف من تدهور الريال اليمني

وجّه البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، شركات الصرافة ووكلاء الحوالات المالية بإيقاف التعامل مع 5 من أكبر البنوك في المحافظات المحررة من الحوثيين، وسط مخاوف من تداعيات مرتقبة خلال الفترة المقبلة، أبرزها تفاقم تدهور العملة المحلية.

يأتي هذا الإجراء عقب إعلان البنك، السبت قبل الماضي، تدشين أولى مراحل العمل بنظام المقسم الوطني الخاص بتبادل التحويلات المالية، عبر بدء العمل بشبكة موحدة خاصة بالتحويلات المالية، مرتبطة بعدد من البنوك والشركات المصرفية في مناطق سيطرة الحكومة.

وقال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، لـ"إرم نيوز"، إن قرار البنك إنشاء الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، التي تضم تقريبًا 48 شركة صرافة، يهدف إلى تنظيم عملية التحويلات والسيطرة على المضاربة في العملة وغيرها".

وذكر أن "مقار البنوك الرئيسية المستهدفة بإجراء البنك تقع في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقد استجابت مجبرة لتوجيهات البنك في صنعاء بعدم التعامل مع بعض أعضاء الشبكة الموحدة غير المرخصين من قبله، ما يعني مخالفة توجيهات البنك المركزي في عدن".

وأشار نصر إلى أن "ما يحدث هو جزء من الصراع الدائر منذ فترة، والبنك المركزي في صنعاء يريد أن يمارس سلطاته حتى على المناطق الخارجة عن سيطرته، والواقعة في مناطق سيطرة الحكومة".

وحول إمكانية حدوث تداعيات سلبية لهذا القرار، أفاد بأن "الإجراءات شملت أكبر وأهم البنوك اليمنية، وقد تكون لها تأثيرات كبيرة خلال الفترة المقبلة"، معربًا عن "أمله في ممارسة البنوك ضغوطاتها على البنك المركزي في صنعاء؛ للتراجع عن توجيهاته وإجراءاته المتخذة، التي عملت على تصاعد المشكلة".