البرلمان السويسري يرفض حزمة إنقاذ "كريدي سويس"
رفض البرلمان السويسري اليوم الأربعاء حزمة إنقاذ لبنك "كريدي سويس" شملت ضمانات مالية بقيمة 109 مليارات فرنك سويسري (120.87 مليار دولار)، في تصويت رمزي إلى حد كبير، إذ لا يمكن إلغاء التزام الحكومة الذي تعهدت به باستخدام قانون الطوارئ.
وعلى الرغم من موافقة مجلس الشيوخ في البرلمان في وقت سابق اليوم الأربعاء على التدابير بأثر رجعي، رفضها مجلس النواب للمرة الثانية بعدما صوت ضدها بالفعل أمس الثلاثاء.
ومطلع الأسبوع الجاري، قالت كارين كيلر سوتر، وزيرة المالية السويسرية، إن استحواذ بنك "يو.بي.إس" برعاية الدولة على بنك "كريدي سويس" في صفقة بعدة مليارات "ينبغي أن يمضي قدما بسلاسة دون عقبات سياسية".
وقُدم قرابة 260 مليار فرنك سويسري (287 مليار دولار) من الدعم النقدي وضمانات من الدولة لدعم عملية الاستحواذ وتفادي انهيار مالي ربما كان سيحدثه الانهيار الخارج عن السيطرة للبنك.