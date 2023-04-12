البرلمان السويسري يرفض حزمة إنقاذ "كريدي سويس"

رفض البرلمان السويسري اليوم الأربعاء حزمة إنقاذ لبنك "كريدي سويس" شملت ضمانات مالية بقيمة 109 مليارات فرنك سويسري (120.87 مليار دولار)، في تصويت رمزي إلى حد كبير، إذ لا يمكن إلغاء التزام الحكومة الذي تعهدت به باستخدام قانون الطوارئ.

وعلى الرغم من موافقة مجلس الشيوخ في البرلمان في وقت سابق اليوم الأربعاء على التدابير بأثر رجعي، رفضها مجلس النواب للمرة الثانية بعدما صوت ضدها بالفعل أمس الثلاثاء.