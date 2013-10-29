كاميرون يتعهد بجعل لندن من العواصم الكبرى للتمويل الإسلامي

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الثلاثاء بجعل لندن واحدة من العواصم الكبرى للتمويل الإسلامي في العالم، وذلك عندما كشف عن خطط لإنشاء خزانة سندات مصرفية إسلامية بحوالي مليون 200 جنيه استرليني بحلول العام المقبل.

وفي خطاب ألقاه أمام الاجتماع الأول للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الذي عقد بحضور 1800 شخص من القادة ورجال الأعمال، كشف النقاب عن خطط لندن للأوراق المالية لإطلاق أول مؤشر للسوق المالية الإسلامية حيث قال: "إن بريطانيا تهدف إلى تأمين شريحة من الاستثمارات الإسلامية العالمية، ويرجع ذلك للوصول إلى 1.3 تريليون جنيه استرليني بحلول العام المقبل".

وقامت الحكومة البريطانية الاثنين بتقديم تأكيدات بأن السندات الإسلامية أو الصكوك ، لن تشجع الاستثمارات التي تنطوي تحت تمييز ضد إسرائيل.

وقال متحدث باسم الحكومة: "قرار الحكومة إصدار سندات إسلامية متوافقة مع الصكوك هو تأكيد بأن بريطانيا مفتوحة للأعمال التجارية، نحن لن فتح باب واحد على حساب آخر في حين أن الخزينة لا تزال تعمل على الجوانب العملية، ويمكننا تأكيد أن الحكومة لن تستثني مورد على أساس الجنسية".

والسندات الصكوك سوف تمتثل للشريعة الإسلامية ومبادئ الاستثمار التي تمنع المقرضين من تقاضي الفائدة.