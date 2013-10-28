الأوروبي للاستثمار يقرض موريتانيا 19.2 مليون دولار

منح البنك الأوربي للاستثمار قرضاً لموريتانيا بقيمة 19200000 دولار أمريكي لتمويل مشروع الربط الوطني بالألياف البصرية، الهادف إلى تحسين جودة خدمات الإنترنت بالبلاد.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه في حفل توقيع القرض الأحد: "إن من شأن هذا المشروع أن يحسين من جودة خدمات الإنترنت ويخفض كلفتها، عبر وضع شبكة مواصلات بالألياف البصرية تربط بين غالبية المدن الداخلية."

وكما أن من شأن المشروع أن يشكل نقلة نوعية في المجالات التي تخدم تطويرالبلد، وتسهيل الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير مناخ الاستثمار.

وصرح ممثل البنك الأوروبي للاستثمار: "إن التمويل سيمكن من استخدام حوالي 1500 كلم من كابلات الألياف البصرية لربط المدن بشبكة الإنترنيت الدولية."