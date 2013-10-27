إسرائيل تعيّن كارنيت فلوج محافظة للبنك المركزي

تل أبيب - عيّنت إسرائيل الأحد كارنيت فلوج محافظة للبنك المركزي لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب في البلاد بعد عملية اختيار شاقة استمرّت أشهر.

وعملت فلوج (58 عاماً) نائبة لمحافظ البنك المركزي السابق ستانلي فيشر الذي تنحى في يونيو/ حزيران بعد ثماني سنوات قضاها في المنصب وكانت القائمة بأعمال المحافظ منذ رحيله.

وقالت فلوج في بيان بمناسبة قبولها للمنصب إنّ البنك المركزي والاقتصاد الإسرائيلي يواجهان تحديات كبيرة.

وجاء الإعلان عن تعيين فلوج في أعقاب اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته يئير لابيد الذي عجز عن إيجاد من يشغل المنصب منذ استقالة فيشر.

وقال مسؤولون إنّ فيشر أوصى بأن تحل فلوج محله لكن نتنياهو كان يفضل مرشحين لديهم صلات دولية أقوى.

واختار نتنياهو ولابيد مبدئيا ًجاكوب فرينكل الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي في التسعينات ويعمل حالياً رئيساً لمجلس إدارة جيه.بي مورجان تشيس انترناشونال ليخلف فيشر لكنه انسحب بعد تقارير ذكرت أنه قبض عليه للاشتباه في سرقة متجر في مطار هونج كونج في 2006.

ونفى فرينكل أي علاقة له بذلك وقررت السلطات في هونج كونج عدم توجيه اتهام له.

وانسحب أيضاً مرشح ثان وهو ليو ليدرمان كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك هابوعليم بعد يومين من ترشيحه لأسباب شخصية.