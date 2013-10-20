بنك الخليج الكويتي: استقالة الرئيس التنفيذي شخصية

الكويت- قال بنك الخليج ثالث أكبر بنك في الكويت الأحد، إن الإستقالة التي تقدم بها ميشال العقاد الرئيس التنفيذي للبنك والتي أعلن عنها في هذا الشهر جاءت "لأسباب شخصية خاصه به."

وأوضح البنك في بيان نشر الأحد على موقع بورصة الكويت على الإنترنت أنه باشر "باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تعيين رئيس جديد للجهاز التنفيذي للبنك في أقرب فرصة ممكنة."

كان بنك الخليج قال في التاسع من الشهر الحالي، أن إستقالة العقاد تم قبولها لكنه سيبقى في موقعه حتى مطلع العام المقبل "بما يتيح للبنك إيجاد رئيس تنفيذي جديد وضمان فترة إنتقالية سلسة."

ووصف البنك في حينها إنضمام العقاد إليه في أغسطس 2009 بأنه جاء "في ظروف صعبة مر بها البنك ونجح (العقاد) مع فريق العمل في قيادة البنك والعمل علي إخراجه من المحنة التي مر بها."

كان بنك الخليج تعرض لأزمة في 2008 وبلغت خسائره في تشرين الأول / أكتوبر من ذلك العام 375 مليون دينار جراء معاملات فى مشتقات مالية.

وقام البنك بناء على خطة إنقاذ وضعها بنك الكويت المركزي بزيادة رأسماله لتغطية الخسائر، وشاركت الحكومة في هذه الزيادة وهو ما نتج عنه تملك الهيئة العامة للإستثمار حصة نسبتها 16 بالمئة.