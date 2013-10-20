أرباح بنك بوبيان الكويتي ترتفع 26% في الربع 3

الكويت- أظهرت البيانات المالية التي أعلنها بنك بوبيان الكويتي الإسلامي الأحد ارتفاع أرباحه الفصلية 26 في المئة إلى 3.06 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 2.42 مليون دينار أرباحاً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت النتائج المالية التي أعلنها البنك على موقع بورصة الكويت الإلكتروني تحقيق أرباح قدرها 9.3 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2013 مقارنة بأرباح قدرها 7.6 مليون دينار قبل عام.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب الماجد في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن هذه النتائج تؤكد "أن البنك يسير في الإتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية التى سبق وأن وضعها والتي تهدف إلى الحصول على رضا العملاء من خلال تنويع خدماته ومنتجاته وخلق القيمة المضافة لهم."

وأضاف الماجد أن خطط البنك اعتمدت على توسيع قاعدة الأعمال والتركيز بصورة أعمق على النشاطات المصرفية الرئيسية بما تشملها من خدمات ومنتجات وحلول تمويلية.

وقال إن هذه التوجهات تزامنت مع "المحافظة على جودة الأصول وفاعلية سياسة إدارة المخاطر الإئتمانية ومواصلة السياسة المتحفظة في بناء المخصصات."

وأكد نمو إجمالي الأصول إلى مليار دينار في نهاية أيلول / سبتمبر الماضي بزيادة 17 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح الماجد أن ودائع العملاء إرتفعت إلى 1.7 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من 2013 مقارنة مع 1.3 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق كما ارتفعت محفظة التمويل إلى 1.4 مليار دينار مقارنة مع 1.2 مليار دينار خلال نفس الفترة "إلى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك."

وأضاف ان من المؤشرات الايجابية ايضا زيادة صافي إيرادات التمويل لتصل إلى 45 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2013 مقارنة مع 38 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2012.

كما ارتفع إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنكليصل إلى مليون دينار مقارنة مع 250 مليون دينار والذي ترتب عليه أن بلغ معدل كفاية رأس مال البنك في المئة.

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش كان سهم البنك مستقراً في بورصة الكويت عند 600 فلس بينما كان المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعاً واحداً % .