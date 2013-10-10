ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لبنك أبوظبي الوطني

أبوظبي - رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني الرئيسي لبنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في العاصمة الإماراتية درجة واحدة الخميس مع إعادة تصنيفه ككيان مرتبط بالحكومة.

ورفعت الوكالة التصيف الائتماني للبنك على الأجل الطويل إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭A+‬‬ وقالت إن ذلك يرجع إلى الوضع الجديد للبنك ككيان مرتبط بالحكومة. وأضافت أنها ترى أن البنك يلعب دوراً مهماً جداً في الاقتصاد المحلي.

ويجري تصنيف الشركات ككيان مرتبط بالحكومة حين تكون من المكونات الأساسية للاقتصاد وحين تكون حكومة أبوظبي مستعدة لدعمها بكل الموارد اللازمة في حال تعرضها لصعوبات مالية.

الوكالة الأمريكية ترفع التصيف الائتماني للبنك الإماراتي على الأجل الطويل إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭A+‬‬، وتقول إن ذلك يرجع إلى الوضع الجديد للبنك ككيان مرتبط بالحكومة.