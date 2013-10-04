الإسلامي للتنمية يعتزم تعزيز برنامج الصكوك إلى 10 مليارات دولار

الرياض - يعتزم البنك الإسلامي للتنمية ومقرّه السعودية زيادة حجم برنامجه لإصدار السندات الإسلامية (الصكوك) من 6.5 مليار دولار إلى عشرة مليارات دولار لتلبية الطلب على سندات الدرجة الاستثمارية التي يصدرها.

ومن شأن توسيع البرنامج أن يساعد البنك ذا التصنيف الممتاز ‭AAA‬ على تحقيق هدفه المتمثل في تنفيذ طرح عام للصكوك كل عام وتلبية الطلبات المتزايدة من المستثمرين لتنفيذ عمليات طرح خاص.

وقال حسن دميرهان مدير إدارة الخزانة بالبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدّة مقراً له إنّ البنك يعتزم جعل الزيادة رسمية في نوفمبر/ تشرين الثاني إذا حصل على موافقة الهيئات التنظيمية في بريطانيا حيث يدرج برنامج صكوكه المتعدد العملات في البورصة.

وأضاف دميرهان أنّ الإصدارات العامة حتى الآن تجرى مرة واحدة سنوياً ولكن الإصدارات الخاصة تمت في كثير من الأحيان على أساس احتياجات البنك من الموارد.

وقال دميرهان إن البنك يعتزم تنفيذ إصدار آخر لصكوك من الحجم القياسي العام المقبل. ويبلغ حجم الإصدار القياسي 500 مليون دولار على الأقل.