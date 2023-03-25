وزيرة تدافع عن الدمج السريع لأكبر بنكين في سويسرا

وأضافت: "بدون حل، كانت معاملات الدفع مع كريدي سويس بسويسرا ستتعطل بشكل كبير، وربما كانت ستنهار، وما كان من الممكن دفع الرواتب والفواتير".

وأُعلن يوم الأحد الماضي أن بنك (يو.بي.إس) وافق على شراء منافسه "كريدي سويس" مقابل أسهم بثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار) واتفقا على تحمل خسائر تصل إلى 5 مليارات فرنك (5.4 مليار دولار) في عملية دمج نظمتها السلطات السويسرية لمنع أي اضطرابات أخرى في السوق فيما يتعلق بالخدمات المصرفية العالمية.

واستخدمت السلطات قانون الطوارئ لتمكين البنكين من التوصل إلى اتفاق سريع. وتجاوزت على سبيل المثال المساهمين، الذين عادة ما يكون لهم رأي في مثل هذه العمليات من الاستحواذ، إلى حد كبير، الأمر الذي أثار غضب بعضهم.