مصرف سبيربنك الروسي يبدأ عمليات تجارية في القرم هذا العام

أعلن سبيربنك، أكبر المصارف الروسية، اليوم الأربعاء، أنه سيبدأ عمليات تجارية في القرم التي ضمتها موسكو في 2014، وسيفتتح مكاتب له في شبه الجزيرة هذا العام.

وكثيرا ما عبر عدد من الشركات والمصارف الروسية الكبرى عن الخشية من إقامة عمليات تجارية في القرم خوفا من العقوبات الغربية.

وجاء إعلان سبيربنك بينما تجتمع نخب العالم في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، الذي يغيب عنه الروس على وقع هجوم موسكو على أوكرانيا.

وقال البنك الذي فُرضت عليه عقوبات غربية على خلفية الهجوم في أوكرانيا إن "سبيربنك شكل فريقا وبصدد بدء العمل في شبه جزيرة القرم".

وأضاف: "تدريجيا وخلال عام 2023 ستُفتتح مكاتب البنك".