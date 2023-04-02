بعد الاستحواذ على كريدي سويس.. بنك "يو.بي.إس" قد يلغي 30% من وظائفه

قالت صحيفة "تاجس أنتسايجر" السويسرية اليومية، نقلا عن مدير بارز في بنك يو.بي.إس، لم تسمه، إن الكيان الناتج عن استحواذ البنك على كريدي سويس سيخفض قوة العمل بنحو 20 إلى 30%.

ووافق يو.بي.إس على شراء منافسه كريدي سويس مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار) في صفقة أدارتها الحكومة السويسرية والبنك المركزي والهيئة التنظيمية للسوق لتجنب حدوث انهيار في النظام المالي للبلاد.