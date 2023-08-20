تركيا تتوقف عن تحويل ودائع العملة الصعبة إلى ودائع محمية من تقلبات سعر الصرف
قال البنك المركزي التركي، الأحد، إنه توقف عن استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن ذلك يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.
وأفاد البنك في بيان صدر عنه بأنه "في إطار عملية التبسيط، تقرر إنهاء الإجراء الذي ينص على استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالعملة المحلية محمية من تقلبات سعر الصرف"، موضحا أن "الإجراء الجديد يهدف إلى زيادة الودائع بالليرة التركية مع تقليل الودائع المتمتعة بالحماية من تقلبات سعر الصرف".