تركيا تتوقف عن تحويل ودائع العملة الصعبة إلى ودائع محمية من تقلبات سعر الصرف

قال البنك المركزي التركي، الأحد، إنه توقف عن استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن ذلك يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.