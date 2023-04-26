أمريكا تسمح "لجيه.بي مورغان" بمعالجة مدفوعات الصادرات لموسكو

قال مصدر روسي لوكالة "رويترز" إن شركة "جيه.بي مورغان تشيس اند كو" حصلت على تصريح من الولايات المتحدة لمعالجة المدفوعات للبنك الزراعي الروسي، إلا أن هذه الطريقة لا يمكن أن تحل محل إعادة ربط البنك بنظام سويفت للمعاملات المالية.

وتعد إعادة ربط البنك بنظام سويفت أحد المطالب الرئيسة لروسيا في المفاوضات حول مستقبل اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وتحذر موسكو مرارًا من أن الاتفاق سينتهي ما لم يخفف الغرب العقبات التي تعرقل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.