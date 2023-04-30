السلطات الأمريكية تعرض على عدة بنوك شراء "فيرست ريبابليك"

لكن المصرف فشل في التوصل إلى حزمة إنقاذ مرضية، وانخفض سهمه الذي كان في حالة سيئة أصلا بعدما أكد، مساء الاثنين، أن العديد من زبائنه سحبوا في الربع الأول ودائعهم المقدرة بأكثر من 100 مليار دولار، قاد ذلك السلطات إلى التدخل في الملف.

في هذا السياق، تواصلت الوكالة المكلفة بضمان الودائع المصرفية ووزارة الاقتصاد في منتصف الأسبوع مع عدة بنوك قد تكون مهتمة بالاستحواذ على "فيرست ريبابليك"، بحسب ما أفاد المصدر لوكالة "فرانس برس".

وأوضح المصدر أن السلطات سمحت الجمعة لعدد من المؤسسات بالاطلاع على مزيد من المعلومات المالية عن "فيرست ريبابليك".

ولم ترغب وكالة تأمين الودائع في التعليق على هذه المعلومات أو تأكيدها، كما لم يستجب الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ووزارة الاقتصاد لطلبات تعليق من وكالة "فرانس برس".