السلطات الأمريكية تعرض على عدة بنوك شراء "فيرست ريبابليك"
طلبت السلطات الأمريكية من عدة مؤسسات مالية تقديم عروض لشراء أصول بنك "فيرست ريبابليك"، الذي يعاني مشاكل منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس.
وأضاف المصدر أنه من المتوقع تلقي عروض من بين أربع وست مؤسسات.
ويتعرض "فيرست ريبابليك" لضغوط شديدة منذ انهيار بنكين شبيهين في مطلع آذار/مارس الماضي.
لكن المصرف فشل في التوصل إلى حزمة إنقاذ مرضية، وانخفض سهمه الذي كان في حالة سيئة أصلا بعدما أكد، مساء الاثنين، أن العديد من زبائنه سحبوا في الربع الأول ودائعهم المقدرة بأكثر من 100 مليار دولار، قاد ذلك السلطات إلى التدخل في الملف.
في هذا السياق، تواصلت الوكالة المكلفة بضمان الودائع المصرفية ووزارة الاقتصاد في منتصف الأسبوع مع عدة بنوك قد تكون مهتمة بالاستحواذ على "فيرست ريبابليك"، بحسب ما أفاد المصدر لوكالة "فرانس برس".
وأوضح المصدر أن السلطات سمحت الجمعة لعدد من المؤسسات بالاطلاع على مزيد من المعلومات المالية عن "فيرست ريبابليك".
ولم ترغب وكالة تأمين الودائع في التعليق على هذه المعلومات أو تأكيدها، كما لم يستجب الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ووزارة الاقتصاد لطلبات تعليق من وكالة "فرانس برس".
ووفق العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، ستتولى وكالة تأمين الودائع في مرحلة أولى إدارة البنك، الذي بلغت قيمة أصوله 233 مليار دولار في نهاية شهر آذار/مارس الماضي.
ثم ستقوم وكالة التأمين الفدرالية ببيع جزء من أصول البنك أو كافة أصوله بسرعة إلى مؤسسة أخرى.
وبحسب قناة "سي إن بي سي"، إذا سارت الصفقة بهذه الطريقة، فقد يتم الإعلان عنها في وقت مبكر من يوم الاثنين المُقبل.