بنك زراعات التركي قد يتوسط في مدفوعات الحبوب الروسية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أن بنك زراعات التركي قد يتوسط في تسوية مدفوعات الحبوب والأسمدة الروسية.

وقال جاويش أوغلو إن تركيا "لا تزال تجري مفاوضات مع الأطراف الأخرى في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود" في هذا الصدد.

ويسمح الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز الماضي، بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان من موانئها على البحر الأسود، لكن موسكو تقول إن بنود الاتفاق الخاصة بالسماح لها بتصدير سلعها الزراعية لا يتم الوفاء بها.