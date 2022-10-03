تضارب في تحديد سعر صرف العملة يدب الخلاف بين فرعي "المركزي الليبي"

تشبب تضارب في تحديد سعر صرف الدينار الليبي، بدب الخلاف مجددا بين فرعي المصرف المركزي في البيضاء وطرابلس.

و نشر المصرف المركزي في مدينة البيضاء شرقي البلاد قرارا بتعديل سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، فنفاه مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، مشددا على استمرار العمل بالسعر الحالي.

وقال مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء الليبية، الاثنين إنه سيتم فرض تعديل سعر الصرف الذي حدده بقوة القانون وذلك بعد جدل بسبب بيانات متضاربة بشأن التعديل الذي أعلنه المصرف.

وقال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، إن ”تعديل سعر الصرف وخفضه إلى 4.26 دنانير مقابل الدولار، قرار صحيح“.

ولفت إلى أن هذا القرار ”تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الإثنين“، مشيرا إلى أن ”النصاب في اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي، كان متوفرا وصحيحا وفق القانون المصرفي المعمول به“.

وأوضح أن ”نفي المركزي في طرابلس العملَ بالقرار الصادر لا يعني شيئا، فهذا اختصاص المجلس، وسيُفرَض بقوة القانون“.

وكان مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس قد أصدر مساء الاثنين بيانا نفى فيه تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وقال مركزي طرابلس في بيان إنه سيتم ”الاستمرار في العمل بسعر الصرف الحالي المقرر بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2020“.

وتأتي هذه التطورات في وقت عاد فيه الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا بقوة إلى الواجهة في أعقاب تشكيل البرلمان لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة بشكل سلمي.

وأعاد ذلك المخاوف من أن يعود الانقسام على مستوى المصرف المركزي على غرار ما حدث إبان التنافس بين حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج غربي البلاد والحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني في شرق البلاد.

وتشهد ليبيا انسدادا سياسيا ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي الذي تضرر بشدة من التجاذبات السياسية خاصة بعد الإغلاقات المتكررة لحقول النفط وغيرها من الحوادث.