المركزي الروسي يمدد القيود على تحويل الأموال للخارج حتى 31 مارس

قال البنك المركزي الروسي اليوم الخميس، إنه مدد القيود على تحويل الأموال للخارج حتى 31 من شهر مارس/آذار المقبل.

وأضاف أن الروس ومواطني الدول ”الصديقة“ لا يزال بإمكانهم تحويل ما يصل إلى مليون دولار لحساباتهم الأجنبية شهريا وما لا يزيد عن 10 آلاف دولار عبر أنظمة تحويل الأموال.

أما بالنسبة لأفراد من دول ”غير صديقة“ ولا يعملون في روسيا، إضافة للكيانات القانونية من مثل تلك الدول، سيبقى منع تحويل الأموال إلى الخارج قيد التطبيق.

وكان المركزي الروسي، قد أعلن في شهر أيار/مايو الماضي، أن السكان الروس والمقيمين من الدول ”الصديقة“ سيتمكنون من تحويل العملات الأجنبية للخارج بما يعادل 50 ألف دولار شهريًا، ارتفاعًا من الحد الأقصى السابق، الذي كان 10 آلاف دولار.

وأضاف، في بيان نقلته ”رويترز“ في حينها، أن المقيمين من الدول غير الصديقة سيتمكنون الآن من إرسال عملات أجنبية للخارج بما يعادل قيمة رواتبهم أو دخولهم من الخدمات التي يقدمونها دون حاجة إلى فتح حسابات، لاغيًا الحد الأقصى السابق الذي يصل إلى 10 آلاف دولار شهريا.