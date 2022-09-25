لبنان.. استئناف مزاولة أعمال المصارف ابتداء من يوم غد الاثنين

قالت جمعية مصارف لبنان في بيان، اليوم الأحد، إن بنوك البلاد ستستأنف مزاولة أعمالها ابتداء من يوم غدٍ الاثنين وذلك ”عبر قنوات يحددها كل مصرف“.

والبنوك اللبنانية مغلقة منذ نحو خمسة أيام بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يطالبون بسحب أموال من حساباتهم المجمدة.