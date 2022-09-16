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اقتصاد

البنوك اللبنانية تغلق أبوابها 3 أيام إثر تزايد هجمات المودعين
تاريخ النشر: 16 سبتمبر 2022 10:37 GMT
تاريخ التحديث: 16 سبتمبر 2022 11:10 GMT

البنوك اللبنانية تغلق أبوابها 3 أيام إثر تزايد هجمات المودعين

كشف مصرفيان عن إغلاق البنوك اللبنانية مدة ثلاثة أيام في الأسبوع المقبل، بعد تصاعد المخاوف الأمنية تزامنا مع زيادة هجمات المودعين. يأتي ذلك بعد أن شهد لبنان خلال

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المصدر: رويترز

كشف مصرفيان عن إغلاق البنوك اللبنانية مدة ثلاثة أيام في الأسبوع المقبل، بعد تصاعد المخاوف الأمنية تزامنا مع زيادة هجمات المودعين.

يأتي ذلك بعد أن شهد لبنان خلال هذا الأسبوع أربع حوادث اقتحام للبنوك على الأقل.

وشهد اليوم الجمعة اقتحاما لبنكين في لبنان من قبل مودعين اثنين، حيث لم يفصل بين الحادثتين سوى وقت قصير.

وأقدم أحد المودعين على اقتحام ”بنك لبنان والمهجر“ بعد وقت قليل من إقدام مسلح على اقتحام فرع ”بيبلوس“ في مدينة الغازية جنوب لبنان.

واقتحم مودع يدعى محمد رضا قرقماز مع ابنه بنك ”بيبلوس“ في الغازية، وهدد الموظفين بسلاح رشاش، وسكب مادة حارقة مهددا بإشعال الفرع.

وقبل يومين، اقتحمت امرأة تدعى سالي حافظ وهي تهدد بسلاح تبين أنه ”لعبة“ مع عدد من الأشخاص أحد فروع ”بلوم بنك“ في بيروت.

وخرجت المرأة بعد وقت قليل وهي تحمل جزءا من وديعتها، وبررت اقتحامها البنك في سعيها لعلاج شقيقتها التي تصارع مرض السرطان.

ولم يلبث بعد اقتحام سالي حافظ بوقت قليل، قيام أحد اللبنانيين باقتحام فرع بنك آخر، مهددا الموظفين للحصول على وديعته.

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