تقرير: 13 مصرفا عربيا ضمن أكبر 100 بنك في العالم

خلص تقرير أمريكي إلى أن 13 مصرفا عربيا جاءت ضمن أكبر 100 بنك في العالم، وتشكل أصولها نحو 1.6% من إجمالي موجودات تلك البنوك.

وقال معهد الصناديق السيادية في تقريره الأخير إن ”أصول المصارف العربية ضمن القائمة بلغت حوالي 1.029 ترليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي موجودات أكبر 100 مصرف في العالم حوالي 63.8 ترليون دولار“، مضيفا أن ”بنك أبو ظبي الأول جاء في المركز 52 بين أكبر البنوك العالمية وفي المرتبة الأولى بين البنوك العربية بإجمالي أصول بلغت نحو 267 مليار دولار“.

وأردف أن ”بنك الإمارات دبي الوطني جاء في المركز 56 عالميا والثاني عربيا بإجمالي موجودات بلغت نحو 189 مليار دولار، فيما احتل بنك الكويت الوطني المرتبة 71 عالميا والثالث عربيا بأصول بلغت حوالي 95.7 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، فيما حل بنك دبي الإسلامي المرتبة 76 عالميا بأصول بلغت نحو 78.2 مليار دولار، فيما حجز بنك التمويل الكويتي المركز 79 بأصول 72.8 مليار دولار في نفس الفترة“.

وأفاد بأن ”بنك الرياض السعودي جاء بالمركز 85 عالميا بإجمالي أصول بلغت 57.4 مليار دولار، فيما جاء البنك الوطني العربي في المركز 87 بأصول بلغت نحو 54.4 مليار دولار، وأن بنك قطر الإسلامي حل بالمركز 89 بأصول 52.5 مليار دولار، تلاه بنك المشرق في الإمارات في المركز 92 عالميا وبأصول بلغت 43.4 مليار دولار، ثم بنك مصر في المركز 93 بأصول بلغت 43.3 مليار دولار، وبنك قطر التجاري في المركز 94 بأصول بلغت نحو 41.8 مليار دولار، وبنك الإنماء السعودي في المركز 99 وموجودات بلغت حوالي 35.1 مليار دولار“.

وأوضح التقرير أن ”البنك الصناعي والتجاري الصيني حل بالمرتبة الأولى عالميا بإجمالي أصول بلغت 5.5 ترليون دولار بنهاية النصف الأول من العام، تلاه بنك الإعمار الصيني بأصول بلغت 4.7 ترليون دولار، ثم البنك الزراعي الصيني بأصول 4.4 ترليون دولار، وبنك الصين بأصول 4.04 ترليون دولار“.