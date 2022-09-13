رويترز: بنك أوف أمريكا ينقل بعض مصرفييه من روسيا إلى دبي

ذكر مصدران، أن ”بنك أوف أمريكا“ بدأ نقل بعض مصرفييه المقيمين في روسيا إلى دبي، بعد تحرك العديد من المصارف الغربية هذا العام لنقل موظفيها في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وفق ما ذكرت وكالة ”رويترز“.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن الأمر ليس معلنًا، إن بنك أوف أمريكا نقل بعض موظفيه أخيرًا، وإنه بصدد نقل آخرين من وحدات مختلفة بالبنك.

وأحجم بنك أوف أمريكا عن التعليق اليوم الثلاثاء.

ودبي وجهة مفضلة لانتقال المصرفيين من روسيا مع كونها مركزًا للمال والأعمال في الخليج.

وفي وقت سابق هذا العام، نقلت جي.بي مورجان، وروتشيلد اند كومباني، وجولدمان ساكس بعض موظفيها المقيمين في روسيا لأماكن أخرى.

وتشمل العقوبات المفروضة على روسيا منذ غزوها أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط استبعاد البلاد من نظام سويفت المصرفي، واستهداف أفراد ممن يُعتبرون مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي هذه التحركات وسط طفرة في الأعمال في منطقة الخليج هذا العام في ظل ارتفاع أسعار النفط والطروحات العامة الأولية التي جمعت أكثر من 11 مليار دولار في النصف الأول، متجاوزة الطروحات الأوروبية حتى مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية.