مصادر: أمريكا ماضية في محادثات الإفراج عن أصول البنك المركزي الأفغاني رغم الإحباط من طالبان

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستمضي قدما في محادثات الإفراج عن مليارات الدولارات التي يملكها أجانب في البنك المركزي الأفغاني، على الرغم من وجود زعيم القاعدة الراحل في كابول وتباطؤ حركة طالبان والبنك المركزي الأفغاني في المحادثات، وفق ما ذكرت وكالة ”رويترز“.

ويؤكد قرار متابعة هذه المبادرة للمساعدة في استقرار الاقتصاد الأفغاني المنهار تزايد القلق في واشنطن بشأن أزمة إنسانية بعد تحذير الأمم المتحدة من أن ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة يواجهون ”جوعا حادا“ مع اقتراب الشتاء.

ومثلما ذكرت ”رويترز“ الشهر الماضي، تمثل خطة لتحويل مليارات الدولارات من أصول البنك المركزي الأفغاني المملوكة لأجانب إلى صندوق ائتماني مقترح مقره سويسرا لب الجهود التي تقودها الولايات المتحدة. وستتم المدفوعات بمساعدة مجلس دولي وتتجاوز طالبان، التي يخضع كثيرون من قادتها لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وقدمت حركة طالبان اقتراحا مضادا في محادثات الدوحة في أواخر حزيران/يونيو .

ونقل مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما عن مسؤولين بوزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين قولهم لمحللين مستقلين في مؤتمر صحفي في الـ11 من آب/أغسطس، بعد 12 يوما من قتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في هجوم بطائرة مسيرة نفذته وكالة المخابرات المركزية في شرفة منزل كان يختبئ به في كابول، إنهم سيواصلون المحادثات على الرغم من الإحباط من الوتيرة التي تسير بها.

ونقل مصدر عن مسؤول أمريكي قوله إن طالبان والبنك المركزي الأفغاني لا يتحركان بسرعة ”طالبان لا تفعل شيئا وهذا يثير الغضب“.

وامتنعت وزارة الخارجية عن التعليق على المؤتمر الصحفي.

وقال مصدر أمريكي مطلع، إن ”الهجوم لم يغير التزام الحكومة الأمريكية بإنشاء صندوق ائتماني دولي“ كما إنها ”تعمل بالسرعة ذاتها التي كانت قبل الهجوم“.

وناقش أيضا المسؤولون الأمريكيون خطة الصندوق الائتماني مع سويسرا وأطراف أخرى.

وتفاقمت الأزمات الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان عندما أوقفت واشنطن ومانحون آخرون المساعدات التي كانت تمول 70% من ميزانية الحكومة بعد استيلاء طالبان على كابول في الـ15 من آب/أغسطس 2021 مع مغادرة آخر القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة بعد 20 عاما من الحرب.

كما توقفت واشنطن عن تحويل العملة الصعبة؛ ما أدى فعليا إلى إصابة النظام المصرفي في أفغانستان بالشلل وجمدت سبعة مليارات دولار من الأصول الأفغانية في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك. وفي فبراير/ شباط، أمر الرئيس جو بايدن بتخصيص نصف المبلغ ”لصالح الشعب الأفغاني“.

وتمتلك دول أخرى نحو ملياري دولار من الاحتياطيات الأفغانية.

وسيتم في البداية الإفراج عن 3.5 مليار دولار من المبالغ التي يجمدها بايدن لوضعها في الصندوق الاتئماني المقترح ويمكن استخدامها لدفع متأخرات للبنك الدولي عند أفغانستان ولطباعة العملة الوطنية (الأفغاني)، وجوازات السفر، وكلاهما غير متوفر.

أما باقي المبلغ، وقدره 3.5 مليار دولار، فهو محل دعاوى قضائية ضد طالبان بسبب هجمات الـ11 من أيلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، لكن المحاكم قد تقرر الإفراج عن تلك الأموال أيضا.

كما يمكن أن تذهب الأصول أيضا في نهاية المطاف إلى إعادة رسملة البنك المركزي الأفغاني؛ ما يعزز قدرته على ضبط قيمة الأفغاني، ومحاربة التضخم وتوفير العملة الصعبة للواردات.

لكن بعد مقتل الظواهري، استبعدت وزارة الخارجية الأمريكية إعادة رسملة البنك المركزي الأفغاني باعتباره ”خيارا على المدى القريب“، قائلة إنه من خلال إيواء زعيم القاعدة في انتهاك لاتفاق انسحاب القوات الأمريكية لعام 2020، أثارت طالبان مخاوف ”بشأن تحويل الأموال إلى جماعات إرهابية“.

متشددو البنك المركزي

ونقل مصدران عن مسؤولين أمريكيين قولهم في المؤتمر الصحفي، ”إن المضي في المحادثات أصبح أكثر صعوبة بسبب مقاومة طالبان للعديد من المطالب المدعومة دوليا“.

ويدعو أحد هذه المطالب إلى استبدال متشددين بارزين يرأسان البنك المركزي، وأحدهما يخضع لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بمتخصصين من ذوي الخبرة للمساعدة في بناء الثقة في أن البنك يعمل بمنأى عن تدخل طالبان.

وقال المسؤولون بحسب المصدرين، إن طالبان والبنك المركزي لم يوافقا رسميا على وضع مراقبين مستقلين لمكافحة غسل الأموال في البنك على الرغم من موافقتهم من حيث المبدأ.

وقال المصدران إن المسؤولين قدموا أمثلة على ما وصفوه بتعنت طالبان والبنك.

وتضمن ذلك رفض التعاون مع خطة تشرف عليها الأمم المتحدة لتحويل أموال المساعدات الدولية التي تشتد الحاجة إليها والتي يحتفظ بها البنك الدولي إلى الوكالات الإنسانية في كابول.

وأضاف المصدران، أن المسؤولين ذكروا في المؤتمر الصحفي أن واشنطن طلبت في آذار/مارس من الحكومات الأخرى تشجيع البنوك الخاصة على إعادة علاقات ”التراسل“ المالي مع أفغانستان التي يتم من خلالها تسهيل المعاملات الدولية.

وقال مسؤول أمريكي، بحسب أحد المصادر، إنه ”لم يكن هناك تقبل كبير“ للتواصل الذي تم من خلال السفارات الأمريكية في مذكرات دبلوماسية.

وقال المسؤول، إن ذلك يرجع جزئيا إلى عدم وجود مراقبين مستقلين لمكافحة غسل الأموال في البنك المركزي الأفغاني.