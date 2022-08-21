العراق يتوقع وصول الاحتياطي النقدي إلى 90 مليار دولار نهاية العام

قال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، اليوم الأحد، إن الاحتياطي الحالي للبنك المركزي بلغ أكثر من 80 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وتوقع خلف وصول الاحتياطي النقدي للبنك المركزي إلى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى زيادة احتياطي الذهب بمعدل 30 طنًّا.

وأضاف خلف أن ”ارتفاع احتياطي البنك المركزي جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، وهذا ينعكس على ارتفاع الاحتياطي“.

وقال خلف إن ”الاحتياطي الحالي للبنك المركزي بلغ أكثر من 80 مليار دولار“، مشيراً إلى أن ”احتياطي الذهب وصل إلى أكثر من 131 طنًّا، حيث زاد بنحو 30 طنًّا، وهذا أدى إلى ارتفاع تصنيف العراق عالميًّا“.

وأوضح خلف أن ”الذهب لا يتم زيادته بشكل مستمر، وإنما يتم من خلال فترات طويلة“.