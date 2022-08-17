حسن عبدالله وهشام عز العرب أبرز مرشحَيْنِ لخلافة طارق عامر بالمركزي المصري

قال مصدر حكومي مصري، إن المصرفي حسن عبدالله يعد أول المرشحين لخلافة طارق عامر في منصب محافظ للبنك المركزي المصري.

وبحسب المصدر نفسه، يعد هشام عز العرب ثاني الأسماء من حيث القوة في بورصة المرشحين لخلافة عامر.

ويأتي ذلك، بعد قبول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتذار طارق عامر عن الاستمرار في المنصب، وإصدار قرار، الأربعاء، بتعيينه مستشارا له.

وقدم السيسي، الشكر لعامر، على ”ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي“، وقَبِل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

من جانبه، أكد عامر أنه ”اعتذر عن الاستمرار في منصبه، لإتاحة الفرصة للآخرين، لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة، تحت قيادة رئيس الجمهورية“.

إلّا أن المصدر قال، إن ”عامر لم يقدم اعتذاره لكنه طُلب منه ذلك“، مؤكدا أن ”القرار أقرب إلى إقالة“.

وكشف أن ”تقارير رقابية عرضت على مستويات عليا في الدولة، كشفت عن تضارب في المصالح وشبهة استغلال منصب، لدى عامر لصالح زوجته داليا خورشيد“.

ويشغل حسن عبدالله في الوقت الراهن رئاسة مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تولى المنصب منذ نحو عام ضمن قرارات واسعة لإعادة هيكلة المجموعة الإعلامية التي تمتلك غالبية وسائل الإعلام المصرية المقروءة والمسموعة والمرئية.

وشغل عبدالله منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في البنك العربي الأفريقي الدولي، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ.

كما شغل عبدالله عضوية المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، والبنك المركزي المصري، وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وشركة تعبئة كوكا كولا مصر، والشركة المصرية للاتصالات.

كذلك شغل عضوية هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وعضوية المجلس الاستشاري الإستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في القاهرة.

في المقابل، يعد هشام عز العرب من أبرز المصرفيين المصريين، حيث شغل عدة مناصب إدارية عالمية في عدد من البنوك مثل جي بي مورغان تشيس ودويتشه بنك.

كما شغل العام 2002 منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي في مصر، وعضوية مجلس إدارة شركة فيرفاكس أفريقيا، وعضو المجلس الاستشاري الإقليمي لمؤسسة ماستر كارد.

وحصل عز العرب العام 2014 على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في مصر وأفريقيا، كما فاز بجائزة يورومني للتميز في المساهمة المتميزة في قطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط لعام 2016.

وأعلن عز العرب استقالته من منصبه في البنك التجاري الدولي في تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2020.

وكان شغل في الفترة بين 2017-2020 منصب رئيس اتحاد بنوك مصر خلفا لطارق عامر.