استقالة محافظ البنك المركزي المصري والسيسي يعينه مستشارا له

قال التلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتعيين طارق عامر مستشارا له.

وأضاف التلفزيون المصري، أن الرئيس السيسي قبل اعتذار طارق عامر عن الاستمرار في منصب محافظ البنك المركزي.

وقال التلفزيون الرسمي إن عامر استقال ”للسماح للآخرين بإكمال عملية التنمية الناجحة بقيادة رئيس الجمهورية“.

وطارق حسن نور الدين عامر هو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وقد تولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري منذ العام 2008، وحتى تقديم استقالته في العام 2013.

وعُين عامر، محافظا للبنك المركزي لأربع سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 وأعيد تعيينه لأربع أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويُسمح لمحافظي البنك المركزي بالعمل لفترتين فقط.

وشهدت السندات الحكومية المصرية عمليات بيع في أسواق الدين الدولية اليوم الأربعاء، بعد أن استقال محافظ البنك المركزي طارق عامر.

وتراوحت الانخفاضات بين 0.6 و1.7 سنت للدولار، وشهدت العديد من السندات الطويلة الأجل في البلاد التحركات الأكبر.