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اقتصاد

مسؤول: بنوك روسيا تحتاج سنوات لشطب الخسائر الناتجة عن تجميد أصولها
تاريخ النشر: 01 أغسطس 2022 17:25 GMT
تاريخ التحديث: 01 أغسطس 2022 17:40 GMT

مسؤول: بنوك روسيا تحتاج سنوات لشطب الخسائر الناتجة عن تجميد أصولها

قالت وكالة "تاس" للأنباء، اليوم الاثنين، نقلا عن أندريه كوستين، رئيس ثاني أكبر بنك في روسيا، إن البنوك الروسية ستحتاج ما بين سبعة إلى عشرة أعوام لشطب الخسائر

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المصدر: رويترز

قالت وكالة ”تاس“ للأنباء، اليوم الاثنين، نقلا عن أندريه كوستين، رئيس ثاني أكبر بنك في روسيا، إن البنوك الروسية ستحتاج ما بين سبعة إلى عشرة أعوام لشطب الخسائر الناتجة عن تجميد أصولها الأجنبية.

وجمدت الدول الغربية أصولا لبعض أكبر بنوك روسيا في إطار عقوبات شاملة تهدف لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا، الذي تسميه روسيا ”عملية عسكرية خاصة“.

وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن اليوم تمديد الحظر على سحب العملة الأجنبية (الدولار واليورو) من الودائع المصرفية لمدة 6 أشهر أخرى، حتى التاسع من مارس 2023.

ويحظر على الأفراد سحب الأموال بالدولار واليورو من الودائع، لكن يمكن سحبها بالعملة الروسية (الروبل) بناء على سعر الصرف يوم السحب.

وفي مطلع شهر مارس الماضي، أعلن البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، وذلك في ظل العقوبات الغربية على روسيا، ومن هذه الإجراءات حظر سحب الدولار واليورو من الودائع المصرفية.

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