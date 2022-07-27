السعودية والإمارات ترفعان أسعار الفائدة الرئيسة 75 نقطة أساس‎‎

رفعت المملكة العربية السعودية، والإمارات، أسعار الفائدة الرئيسة 75 نقطة أساس.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء ”الريبو“ بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00 %، وكذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ”الريبو العكسي“ بمقدار 75 نقطة، أساس من 1.75 إلى 2.50 %.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ”القرار يأتي اتساقًا مع أهداف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية“.

من ناحيتها ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قرر رفع ”سعر الأساس“ على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك، اعتبارًا من يوم الخميس.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد الأربعاء.

كما قرر المصرف المركزي، بحسب ”وام“، الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حدًا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الإمارات.

كما اتخذت دول الخليج العربي الأخرى، وبلدان حول العالم الإجراء ذاته.