مصرف "غازبروم بنك" يسعى إلى إيجاد مشتر

إ ف ب

المصدر: إ ف ب

أعلن الفرع السويسري لمصرف ”غازبروم بنك“ الذي عزله قطاع المصارف السويسري منذ الغزو الروسي لأوكرانيا أنه يبحث عن شار محتمل.

وقالت الشركة الأم للمصرف، الذراع المالية لشركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم، إنها قررت ”استكشاف الخيارات الإستراتيجية المحتملة“ لأنشطتها المستقبلية.

وأضافت في بيان لها، اليوم الجمعة، أن ”الخيارات تشمل على سبيل المثال لا الحصر تصفية محتملة لأصول مختارة أو بيع الشركة ككل“.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المراجعة الإستراتيجية التي تتوخى أيضًا ”العثور على مستثمر إذا تم اتباع هذا الخيار“، يجب أن تكتمل بحلول نهاية الربع الثالث، داعية الأطراف المهتمة إلى الاتصال بممثليها في سويسرا.

وتأسس مصرف ”غازبروم بنك“ السويسري الذي يتخذ من زوريخ مقرًا، العام 2009، وينشط بشكل رئيس في مجال التمويل التجاري ويوظف نحو 80 شخصًا، وفق ما صرح متحدث باسمه لوكالة فرانس برس.

وتم طرد ”غازبروم بنك“ من جمعية المصرفيين السويسريين، في آذار/مارس، في الأسابيع التي أعقبت غزو أوكرانيا.

كما قامت جمعية المصرفيين السويسريين التي تدافع عن مصالح نحو 300 مؤسسة مصرفية سويسرية بحظر الفرع السويسري لبنك ”سبيربنك“ الروسي.

وتعد سويسرا مركزا رئيسًا لتجارة السلع مثل النفط والمعادن والمواد الزراعية، ما يدفع بالمصارف العملاقة الى إنشاء فروع لها بموجب القانون السويسري لتقديم الخدمات للمستثمرين والتجار.