أمريكا تسمح ببعض المعاملات المرتبطة بالطاقة الروسية حتى 5 ديسمبر

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في إخطار نشر على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ”ستسمح لبعض المعاملات المرتبطة بالطاقة مع سبير بنك، وبنك في تي بي، وألفا بنك وبضعة كيانات روسية أخرى بأن تستمر حتى الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل“، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وأعلن مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، عن ”تمديد الرخصة العامة التي تجيز المعاملات مع بعض الكيانات والتي تشمل أيضا البنك المركزي الروسي وسوف كوم بنك، بين كيانات أخرى“.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قد أعلنت شهر أبريل المنصرم، أن تعافي الروبل الروسي بشكل شبه كامل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليس علامة على صمود الاقتصاد الروسي أمام العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا منذ أن غزت أوكرانيا.

وأبلغت يلين لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي أن الاقتصاد الروسي ”يترنح“ تحت وطأة العقوبات التي فُرضت بعد الغزو في أواخر فبراير/ شباط.

وقالت إن سوق الروبل أصبح مشوهًا؛ بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية وبنكها المركزي لتقييد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، بحيث ”ينبغي للمرء ألا يستنتج أي شيء“ من قيمة الروبل الذي هبط إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي عقب الغزو مباشرة، لكنه استرد منذ ذلك الحين معظم تلك الخسائر.

وحققت روسيا خلال المئة يوم الأولى من غزو أوكرانيا، عائدات قدرها 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية ولا سيما إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير أصدره مركز أبحاث مستقل، ويشير بصورة خاصة إلى فرنسا، وفق ما ذكرته وكالة ”فرانس برس“.

وصدر تقرير مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ مقرًّا في فنلندا، في وقت تحض فيه أوكرانيا الغربيين على وقف واردات طاقة من روسيا، لحرمان الكرملين من مصدر تمويل لحربه عليها.