الاتحاد الأوروبي يقصي أكبر بنك روسي من نظام سويفت

اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال قمّة في بروكسل مساء الإثنين على إقصاء ”سبيربنك“، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، وذلك في إطار حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنّ ”هذه الحزمة من العقوبات تشمل إجراءات صارمة مثل إقصاء سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، من سويفت“.

وسبيربنك هو أكبر مصرف في روسيا إذ إنّه يهيمن على حوالى ثلث القطاع المصرفي في البلاد. وإدراج هذه المؤسسة المالية على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا سيزيد من عزلة النظام المالي الروسي في وقت دخل فيه غزو الجيش الروسي لأوكرانيا شهره الرابع.

وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى حل وسط لفرض حظر نفطي جزئي على روسيا.

خلال قمة ركزت على مساعدة أوكرانيا في حظر حزمة العقوبات التي طال انتظارها من قبل المجر.

ويغطي الحظر المخفف فقط النفط الروسي الذي يتم جلبه عن طريق البحر ، مما يسمح بإعفاء مؤقت للواردات التي يتم تسليمها عبر خطوط الأنابيب.

لكن تشارلز ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي قال على تويتر إن الاتفاقية تغطي أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا ”مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلة الحرب الخاصة بها“.

وقال ”أقصى ضغط على روسيا لإنهاء الحرب“.

وتشمل العقوبات الأخرى في الحزمة إزالة شيربنك ، أكبر بنك في روسيا من شبكة SWIFT ، وحظر ثلاث محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة والمزيد من العقوبات على الأفراد.

وقالت أورسولا فون دير لاين ، رئيسة الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي ، إن الخطوة العقابية ”ستخفض فعليًا حوالي 90 في المائة من واردات النفط من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام“.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل خمس جولات سابقة من العقوبات على روسيا بسبب حربها.

واستهدفت أكثر من ألف شخص ، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الحكوميين ، بالإضافة إلى القلة الموالية للكرملين والبنوك وقطاع الفحم وأكثر من ذلك.

لكن الحزمة السادسة من الإجراءات ، التي تم الإعلان عنها في 4 مايو ، تعطلت بسبب المخاوف بشأن إمدادات النفط.

يحصل الاتحاد الأوروبي على حوالي 40 في المائة من غازه الطبيعي و 25 في المائة من نفطه من روسيا.

كشفت الانقسامات حول هذه القضية حدود طموحات الكتلة التجارية المكونة من 27 دولة.