بنك الاستثمار الأوروبي يفتتح مكتبه في الضفة الغربية وقطاع غزة

قال بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الإثنين، إنه افتتح رسميا مكتبه الأول الذي يغطي الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في حفل أقيم بمدينة رام الله.

وأضاف البنك، في بيان: ”سيعزز التواجد المحلي الجديد المخصص للدعم الفني والمالي الاستثمار الخاص والعام، وسيكون مقره داخل مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة في القدس“.

وأوضح البنك، في بيانه، أنه يدعم ”كأولوية، الاستثمار لتعزيز التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا وتحسين الصحة العامة، بما في ذلك أكبر دعم على الإطلاق من بنك الاستثمار الأوروبي للاستثمار في الأعمال التجارية الفلسطينية“.

وقال محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبوع الماضي: ”بدأنا بالتعافي من أزمة جائحة كورونا، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي حوالي 7% عام 2021“.

وقال فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: ”يعتبر بنك الاستثمار الأوروبي شريكا رئيسا للاستثمار العام والخاص الذي يخلق فرص عمل ويعزز الفرص الاقتصادية ويحسن حياة ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة“.

وأضاف في البيان الصادر عن البنك: ”سيؤدي إنشاء مكتبنا الأول المسؤول عن الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تعزيز تأثير الدعم المالي والفني لمصرف الاستثمار الأوروبي والمشاركة مع الشركاء الفلسطينيين والأوروبيين والدوليين“.

وذكر البنك في بيانه أنه وافق ”رسميًا على ثلاثة برامج جديدة لتمويل الأعمال مع الاتحاد الأوروبي وسلطة النقد الفلسطينية وبنك القاهرة عمان-فلسطين“.

وأضاف البنك: ”ستدير البنوك المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة مبلغ 192 مليون دولار أمريكي من التمويل الجديد للأعمال التجارية.. سيتم ذلك من خلال أكبر حد ائتماني لمصرف الاستثمار الأوروبي على الإطلاق لسلطة النقد الفلسطينية، مما يساعد على توسيع برنامج الانتعاش الاقتصادي الرائد الذي يطلق عليه اسم استدامة أو الاستدامة“.

وأعلن البنك عن أول دعم منه ومن ”الاتحاد الأوروبي للانتعاش الاقتصادي وجهود إعادة الإعمار والاستثمار التجاري في غزة“.

وجاء في البيان: ”وقع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وسلطة النقد الفلسطينية مذكرة تفاهم لتقديم 15 مليون يورو إضافية لهذا الغرض في شكل ضمانات من الاتحاد الأوروبي ومنح تحفيزية ومساعدة فنية“.

وأضاف: ”ستتحقق استثمارات جديدة من قبل مئات الشركات الفلسطينية المتأثرة بجائحة كورونا من خلال 22 مليون دولار أمريكي من التمويل الجديد الذي أتاحه بنك الاستثمار الأوروبي وإدارة بنك القاهرة عمان وفلسطين“.

وقال البنك: ”هذا هو أول خط ائتماني لبنك الاستثمار الأوروبي مع بنك القاهرة عمان وفلسطين مدعومًا، من قبل الاتحاد الأوروبي، ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية“.