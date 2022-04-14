"أبوظبي الأول" يتراجع عن شراء المجموعة المصرية "هيرميس" بسبب تقلبات السوق

سحب بنك أبوظبي الأول، عرضه البالغ مليار دولار لشراء المجموعة المالية المصرية ”هيرميس“، أكبر بنك استثماري في مصر، بسبب حالة عدم الاستقرار وتقلبات السوق، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال البنك في بيان الخميس، إنه ”بعد دراسة متأنية وفي سياق حالة عدم اليقين المستمرة في السوق العالمية والظروف الاقتصادية الكلية المتقلبة، قرر بنك أبوظبي الأول سحب عرضه غير الملزم“.

وأضاف أن ”مصر تظل سوقا مهما استراتيجيا لبنك أبوظبي الأول“.

ويأتي قرار بنك أبوظبي الأول بسحب عرضه، بعد يوم واحد من إعلان صندوق أبو ظبي للثروة أنه سيشتري حصصاً لشركات مصرية رئيسة، بما في ذلك أكبر بنك مدرج في البلاد، في إطار جهود دعم اقتصاد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

يشار إلى أن حكومة أبوظبي تمتلك حصة الأغلبية في بنك أبوظبي الأول.

وأفاد تقرير لوكالة ”بلومبيرغ“، بأن بنك أبوظبي الأول عرض 19 جنيها مصريا للسهم للمجموعة المالية (هيرميس) فيما كان يمكن أن يكون أكبر صفقة له في مصر.

وأغلقت أسهم المجموعة المالية عند 19.32 جنيه الأربعاء.

وكان البنك الإماراتي توسع في مصر عن طريق شراء الوحدة المحلية لبنك عودة.

وكان من شأن شراء المجموعة المالية أن يمنحها حضوراً أكبر في أكثر دول العالم العربي سكاناً إلى جانب موطئ قدم في العديد من الأسواق الناشئة بما في ذلك كينيا ونيجيريا وبنغلاديش، حسب بلومبيرغ.

وتشير الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري يتعرض لضغوط متزايدة من جراء الصدمات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقد عقد البنك المركزي اجتماعا خاصا للسياسة في آذار/ مارس ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017، وسمح للعملة بالضعف بشكل حاد.

يشار إلى أن بنك أبوظبي الأول، هو شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2000.

ويعمل البنك الذي تم تأسيسه في شهر شباط/ فبراير 1968، ضمن قطاع البنوك ويركز على البنوك المتنوعة.