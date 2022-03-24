بعد محاولة قرصنة "المركزي".. سعيد يحذر من "إرهاب" سيبراني يستهدف تونس

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصد هجمات سيبرانية تتعرض لها تونس، مشددا على أنها ”نوع من أنواع الإرهاب“.

وقال قيس سعيد، اليوم خلال لقائه بوزير تكنولوجيات الاتصال، نزار ناجي، إن ”هناك شبكات إرهابية موجودة لا تتردد في اللجوء إلى ضرب مؤسسات الدولة وكل المؤسسات، مثلما حصل في الساعات الأخيرة“.

وأشار قيس سعيد، وفق ما نقله بيان صادر عن الرئاسة التونسية تم نشره على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى محاولة قرصنة النظام المعلوماتي للبنك المركزي التونسي، التي تم التصدي لها.

وناقش قيس سعيد مع وزير تكنولوجيات الاتصال، الاستشارة الوطنية الإلكترونية ومحاولات تعطيلها من جهات قال إنه ”تم تحديدها“، وفق قوله.

وكانت وزارة تكنولوجيات الاتصال قد حذّرت اليوم، من هجمات ومخاطر إلكترونية محتملة على الفضاء السيبراني الوطني وخاصة منها ما يسمى“برامج الفدية“ في ظل تصاعد التوترات التي يمر بها العالم وخاصة في الفضاء السيبراني خلال هذه الفترة.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن الهجمات السيبرانية وبرامج الفدية تستهدف حاليا المؤسسات الاقتصادية والمالية والمنشآت الحساسة وأن من شأن ذلك أن يتسبب في تدهور وتعطيل البنى التحتية الحيوية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية ومصالح المواطنين اليومية.

ودعت الوزارة مختلف المؤسسات العامة والخاصة إلى تطبيق إجراءات السلامة المعلوماتية الضرورية والترفيع في مستوى اليقظة وضرورة تحيين مخططّات استمرارية النشاط والتأكد من فاعليتها وقدرتها على ضمان تواصل مهام المؤسسة في صورة وقوع هجمات سيبرانية.

ولفتت الوزارة إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تضع على ذمة المؤسسات جميع الإجراءات الفنية والتقنية اللازمة لحماية الشبكات والأنظمة المعلوماتية من مخاطر برامج الفدية المنتشرة في هذه الفترة.

يذكر أن البنك المركزي التونسي أعلن اليوم، أن نظام سلامته المعلوماتية تمكن من الكشف عن هجمة سيبرانية تمت السيطرة عليها بفضل تضافر جهود مصالح كل من البنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.

وأضاف البنك المركزي في بيان صادر عنه، أن كل المعطيات المتعلقة بالنظام المعلوماتي للبنك المركزي التونسي لم تُخترق وبقيت سليمة وذلك بالرغم من تسجيل المؤسسة لبعض الاضطرابات على مستوى عدد من أنشطتها ومن بينها موقعه الإلكتروني الرسمي.

وأكد البنك المركزي التونسي على تواصل السير العادي لعمل الخدمات المتصلة بالنظام البنكي الوطني والدولي.