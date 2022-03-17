لبنان.. تجميد أصول بنك الاعتماد ومنع رئيسه من السفر

أعلنت القاضية اللبنانية غادة عون، اليوم الخميس، إصدار أمر بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، وتجميد جميع أصول البنك، بما يشمل العقارات والسيارات، في إطار تحقيق، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وقالت الوكالة، إنه ”لم يتسن الوصول إلى خليفة أو البنك للحصول على تعليق على الفور“.

ولم تذكر القاضية المزيد من التفاصيل.

وجمدت غادة عون أصول خمسة بنوك أخرى هذا الأسبوع، كما أصدرت قرارا بمنع سفر رؤسائها في الأسبوع السابق، فيما لم توجه اتهامات لأي منهم.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال مصدر في ”فرنسبنك“، إن البنك اللبناني أغلق كل فروعه في البلاد، وعددها حوالي 50 فرعا، في أعقاب أمر قضائي بتجميد أصوله استنادا إلى دعوى قضائية أقامها أحد المودعين.

وأضاف المصدر، أن ”البنك لن يكون بمقدوره سداد المدفوعات، بما في ذلك الرواتب، بعد الأمر القضائي؛ لأن أصوله جرى تجميدها“.

وقال محامي المودع ومصدر في ”فرنسبنك“ إن الأمر القضائي يلزم البنك بإعادة فتح الحساب ودفع وديعة العميل نقدا.

ويأتي هذا القرار بعد يومين من إظهار وثيقة قضائية في ملف آخر، أن قاضية لبنانية جمدت أصول خمسة بنوك كبرى وأعضاء مجالس الإدارة بينما تجري تحقيقا في معاملات أجرتها مع مصرف لبنان المركزي.

وينطبق قرار تجميد الأصول بحق ”بنك بيروت“ و“بنك عوده“ و“بنك سوسيتيه جنرال“ في لبنان و“بنك بلوم“ و“بنك ميد“ على الممتلكات والمركبات والأسهم في الشركات المملوكة للبنوك أو أعضاء مجالس الإدارة.

ولم توجه القاضية حتى الآن اتهامات لأي من الأطراف المعنية بارتكاب أي جريمة.

وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان، إن قرار القاضية غادة عون ”يفتقر للسند القانوني وسيزيد من زعزعة استقرار النظام المصرفي في البلاد“، الذي أصيب بالشلل بالفعل جراء الانهيار المالي الذي أدى إلى تقويض قدرة معظم المودعين على السحب من حساباتهم بالعملة الصعبة.

ورفضت ريا الحسن رئيسة مجلس إدارة ”بنك ميد“ التعليق، وكذلك رئيس مجلس إدارة ”بنك بلوم“ سعد الأزهري، ومتحدث باسم ”بنك عوده“.

ولم يرد ”بنك بيروت“ ولا ”بنك سوسيتيه جنرال“ في لبنان بعد على طلبات للتعليق.

وقالت عون لـ“رويترز“ إنها أصدرت يوم الخميس، قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة البنوك الخمسة كإجراء احترازي بالتزامن مع التحقيق.

ويخص قرار حظر السفر الذي أصدرته القاضية غادة عون، سليم صفير من ”بنك بيروت“ وسمير حنا من ”بنك عوده“ وأنطون الصحناوي من ”سوسيتيه جنرال“ وسعد الأزهري من ”بنك بلوم“ وريا الحسن من ”بنك ميد“.