بنك روسي يسمح لعملائه بفتح ودائع بالدرهم الإماراتي

سمح بنك ”تينكوف“ الروسي، اليوم الإثنين، لعملائه بفتح ودائع بالدرهم الإماراتي.

وقالت وكالة ريا نوفوستي الروسية إن بنك ”تينكوف“ سمح لعملائه بفتح ودائع بالدرهم الإماراتي، واليوان الصيني، والمانات الأذربيجاني، والروبل البيلاروسي، والتينغ الكازاخستاني، والليرة التركية، والروبية الهندية، والدرام الأرمني ودولار هونغ كونغ.

ويعد بنك ”تينكوف“ من أهم البنوك في روسيا، ولا توجد لديه فروع، وجميع أنشطته تتم عبر الإنترنت.

وأضافت الوكالة أن بنوك روسية سمحت لعملائها بفتح ودائع بعملات تلك البلدان لأنها لم تفرض قيودا على روسيا.

وقالت إن بنك ”دوم“ سيوفر حسابات جارية وحسابات توفير باليوان الصيني في المستقبل القريب، وإن ”ألفا بنك“ وفر لعملائه إمكانية فتح حساب باليوان الصيني من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

كما سمح بنك ”في تي بي“ أيضا بفتح وديعة بالعملة الصينية لا تقل عن 100 يوان، وسيكون الحد الأقصى لمعدل الفائدة 8 في المئة سنويا، ويمكن فتح الوديعة من خلال تطبيق الهاتف المحمول أيضا.