أنباء عن اندماج محتمل بين "أبوظبي الأول" و "أبوظبي التجاري"

كشفت مصادر مصرفية، أن بنكي ”أبوظبي الأول“ و“أبوظبي التجاري“ يجريان، منذ عدة أشهر، مفاوضات بشأن اندماج محتمل بينهما، وأنهما باتا قريبين من إتمام العملية، التي قد يتم الإعلان عنها في الربع الثاني من العام الجاري أو بعده بقليل.

ونقل موقع ”العربية نت“، الذي أورد الخبر، عن 3 مصادر مطلعة على المفاوضات تأكيدها أن البنكين يقتربان من وضع اللمسات النهائية على عملية الاندماج المحتمل، والتي تستهدف على نطاق واسع تآزرًا للعمليات في أكبر بنكين بإمارة أبوظبي.

وقال أحد المصادر، إن ”الصفقة المحتملة يجرى التحضير لها منذ شهور، وإنه حال التوصل إلى اتفاق، قد يتم الإعلان عنها في الربع الثاني من العام الجاري أو الثالث على أقصى تقدير بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية“.

وتوقع مصدر ثانٍ، أن تسفر عملية الاندماج المحتملة عن ”انقضاء تام لكيان بنك أبوظبي التجاري بعد توحيد أعماله مع بنك أبوظبي الأول ودمج الأعمال، وتوحيد قواعد العمل للبنكين، وفق ما نقلت عنه ”العربية نت“.

وتبلع القيمة السوقية للبنكين المدرجين في سوق العاصمة أبوظبي، أكثر من 320 مليار درهم، ويتوقع أن يسفر الاندماج المنتظر عن تأسيس ”أكبر كيان مصرفي“ في المنطقة من حيث الأصول، حيث ستبلغ أصول الكيان الجديد أكثر من 350 مليار دولار.

يذكر أنه في حالة إتمام صفقة الاندماج بين ”أبوظبي الأول“ و“أبوظبي التجاري“، سيتربع الكيان المصرفي الجديد على قائمة أكبر المصارف في المنطقة، متقدمًا على ”بنك قطر الوطني“ الذي يتصدر القائمة الآن.

يشار إلى أن ”بنك أبوظبي الأول“، نتج عن اندماج بنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي الوطني في 2017، فيما شكلت مجموعة بنك أبوظبي التجاري في 2020، من خلال اندماج أيضًا مع بنك الاتحاد الوطني، والاستحواذ على مصرف الهلال.