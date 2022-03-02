واشنطن قلقة من "انتهاكات" في النظام المصرفي اللبناني وتحث على التحقيق

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء إن وفدا من الوزارة حث السلطات اللبنانية على إجراء تحقيقات في انتهاكات داخل النظام المصرفي اللبناني من قبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية.

وجاء في البيان: ”شددوا (أعضاء الوفد) على ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في التجاوزات تلك، لا سيما من جانب مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة“، في إشارة إلى البنك المركزي ووحدة التحقيق التي شُكلت للتحقيق في النشاط المالي غير المشروع.

وأضاف البيان، الذي صدر في ختام زيارة للوفد استمرت ثلاثة أيام لبيروت: ”طالبوا الجهات المختصة بإجراء التحقيقات والفحص الفني اللازم بخصوص أي معاملات ذات صلة“.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد التقى يوم أمس الثلاثاء، وفدا من وزارة الخزانة الأمريكية ضم بول هيرن النائب الأول لمساعد وزير الخزانة الأمريكية والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية وايريك ميير نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية.

وأفاد بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس عون أبلغ الوفد الأمريكي أن لبنان مستمر في مكافحة الفساد وعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأن القوانين اللبنانية تطبق في هذا المجال بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية.

وأشار الرئيس اللبناني للوفد الأمريكي إلى أن لبنان يشارك بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال، ويمارس دوره في مجموعة العمل المالي لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت الرئيس عون نظر أعضاء الوفد الأمريكي إلى أن أبرز عناوين العهد كانت مكافحة الفساد، وأن هذه العملية سوف تستمر من دون هوادة في ما تبقى من الولاية الرئاسية.

وكان الوفد الأمريكي عرض للرئيس عون أهداف زيارته لبيروت، مركزا على التعاون مع الحكومة اللبنانية في متابعة الأوضاع المصرفية في البلاد، ولا سيما المسائل المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد والمفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي، ووضع القطاع المصرفي اللبناني.

يذكر أن واشنطن تفرض عقوبات على عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية من بينهم وزراء سابقون، ونواب حاليون تابعون أو مقربون لجماعة ”حزب الله“.

ومن بين الذين تُفرض عليهم تلك العقوبات منذ أواخر 2020، وزير الخارجية السابق النائب الحالي جبران باسيل (صهر الرئيس عون) بسبب ”دوره في انتشار الفساد في البلاد“، بحسب ما قالت وزارة الخزانة الأمريكية حينها.