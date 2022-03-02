مصرف "سبيربنك" الروسي ينسحب من الأسواق الأوروبية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن مصرف ”سبيربنك“ الروسي الرئيسي، اليوم الأربعاء، انسحابه من الأسواق الأوروبية، بعدما طالته عقوبات مالية واسعة ردا على غزو موسكو لأوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وقال المصرف في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية ”في ظل الوضع الراهن، قرر بنك سبيربنك الانسحاب من السوق الأوروبية.. تواجه مصارف المجموعة سحوبات غير طبيعية وتهديدات بشأن سلامة موظفيها ومكاتبها“.

وأضاف البيان أن ”المصرف لم يعد قادرا على توفير السيولة لفروعه الأوروبية بسبب مذكرة صادرة عن المصرف المركزي الروسي“.

وكانت لـ ”سبيربنك“ فروع في 8 دول أوروبية هي ألمانيا والنمسا وكرواتيا وتشيكيا والمجر وسلوفينيا وصربيا والبوسنة والهرسك.

وأكد المصرف أن ”الفروع الأوروبية لسبيربنك، تتمتع بمستوى عال من رأسمال والأصول وودائع الزبائن مضمونة بموجب التشريعات المحلية“.

وكانت الهيئة الناظمة للمصارف في الاتحاد الأوروبي أعلنت، مساء الثلاثاء، أن الفرع الأوروبي لـ“سبيربنك“، يعتزم إشهار إفلاسه بسبب أضرار لحقت به جراء العقوبات المالية التي فرضت على موسكو.

وقال مجلس القرار الموحد ”سي آر يو“ إن الفرع الأوروبي للمصرف الروسي ”سبيربنك يوروب إيه جي“ ومقره النمسا سيخضع في هذا البلد لعملية ”إجراءات إفلاس“، وفق ”فرانس برس“.

وواجه هذا الفرع مؤخرا مشكلة كبيرة في التدفقات النقدية إذ لم يعد يجد من يقرضه أموالا بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بهدف ”خنق“ النظامين المصرفي والمالي في هذا البلد من طريق قطع وصولهما إلى أسواق رأس المال.

ولم يستطع ”سبيربنك يوروب إيه جي“ مواجهة النزيف في الودائع في ظل عدم تمكنه من الحصول على دعم من الشركة الأم الروسية، إذ إن المصرف المركزي الروسي منع المؤسسات الروسية من إرسال أموال إلى الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.

بالمقابل سمحت الهيئة الناظمة للمصارف في الاتحاد الأوروبي بإنقاذ شركتين تابعتين لـ“سبيربنك يوروب إيه جي“ انطلاقا من مبدأ مراعاة ”المصلحة العامة“، وقد تقرر بناء على ذلك بيع رأس مال فرع ”سبيربنك“ الكرواتي إلى البنك البريدي الكرواتي، ورأسمال فرعه السلوفيني إلى مصرف ”نوفا لوبليانسكا بانكا“ المحلي.

وبذلك، سيتمكن هذان المصرفان الفرعيان من الاستمرار في العمل بشكل طبيعي اعتبارا من، اليوم الأربعاء، من دون أي تأثير على عملائهما.

وشددت الهيئة على أن هاتين المؤسستين الماليتين هما الآن ”جزء من مجموعات مصرفية راسخة وقوية ومستقرة“.

وتدير ”سبيربنك أوروبا“ ما مجموعه 185 فرعا وتوظف 3933 شخصا، بميزانية إجمالية تبلغ 13.64 مليار يورو.