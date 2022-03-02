لليوم الثالث على التوالي.. تعليق التعاملات في بورصة موسكو والسماح بـ"عمليات محدودة"

واصل البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، تعليق التعاملات في بورصة موسكو لليوم الثالث على التوالي، لكنه قال إنه سيسمح بمجموعة محدودة من العمليات للمرة الأولى هذا الأسبوع، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وأعلنت أمريكا واليابان، أمس الإثنين، فرضهما عقوبات ضد روسيا استهدفت تحديدا البنك المركزي للدولة التي تشن هجوما واسعا على جارتها أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة قررت، منع الأمريكيين من الانخراط في أي معاملات تخص البنك المركزي الروسي، وفرضت عقوبات على صندوق ثروة سيادي رئيس في روسيا، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف ،أيضا، صندوق الثروة الوطني ووزارة المالية في روسيا.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس الإثنين، أن بلاده ستقيد التعاملات المالية مع المصرف المركزي الروسي على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

كما أضاف أن طوكيو ستفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

وتأتي الخطوة في وقت تتحرك فيه اليابان إلى جانب شركائها من مجموعة السبع، للضغط على موسكو بشأن الغزو، عبر سلسلة عقوبات على مؤسسات روسيا المالية وصادرات الشرائح الإلكترونية.

وتعهدت طوكيو بتقديم مبلغ قدره 100 مليون دولار كقروض، ومبلغ مئة مليون دولار أخرى كمساعدات إنسانية عاجلة، فيما أكد كيشيدا أنه سيتم اتّخاذ إجراءات للسماح للأوكرانيين الموجودين في بلاده بتمديد مدة بقائهم إذا كانوا يشعرون بالقلق من العودة.

وكانت بريطانيا بدورها، أعلنت في وقت سابق من يوم الإثنين، أنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمنع أي كيانات بريطانية من إجراء معاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية وصندوق الثروة الوطني في روسيا.

وقالت الحكومة البريطانية ”ستتخذ حكومة المملكة المتحدة على الفور جميع الخطوات اللازمة لإنفاذ القيود المفروضة لمنع أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في المملكة من إجراء معاملات مالية مع جهات منها البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية في روسيا الاتحادية“.

وتتضمن العقوبات الجديدة ،أيضا، فرض قيود جديدة على المؤسسات المالية الروسية، وإجراءات لمنع الشركات الروسية من إصدار أوراق مالية قابلة للتحويل وغيرها من أدوات سوق المال في المملكة المتحدة.