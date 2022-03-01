محكمة في لندن تأمر بنكين لبنانيين بدفع 4 ملايين دولار لأحد المودعين

أمرت محكمة في لندن بنكين لبنانيين بأن يدفعًا لأحد المودعين 4 ملايين دولار من أمواله المحبوسة في النظام المصرفي اللبناني المصاب بالشلل في ظل قيود رأسمالية غير رسمية سارية منذ انهيار مالي في 2019 .

وأمرت محكمة كوينز العليا بنك عودة، وبنك (أس جي بي أل)، بدفع الأموال، التي تبلغ حوالي 1.1 مليون دولار، و 2.9 مليون دولار على الترتيب، إلى المدعي فتوش مانوكيان، بحلول الرابع من مارس/ آذار، بحسب ما جاء في نسخة من الحكم اطلعت عليها ”رويترز“.

وقال مسؤول في بنك عودة لرويترز: ”بنك عودة سيتقيد بحكم المحكمة البريطانية“.

وانهار النظام المالي في لبنان في 2019 بعد سنوات من سياسات مالية غير مستدامة، والفساد، والهدر. وفرضت البنوك قيودًا صارمة على الحسابات، بما يشمل حظرًا فعليًا على السحوبات من الودائع المقومة بالدولار، وقيودًا على السحوبات بالعملة المحلية.

ولم يتم أبدًا إضفاء الصبغة الرسمية على هذه القيود بتشريع، وجرى الطعن فيها أمام محاكم محلية ودولية.

وفي مواجهة الانهيار المستمر منذ عامين، يعمل القطاع المصرفي الذي كان يعدّ فخر الاقتصاد اللبناني على إعادة تنظيم ذاته عبر تسريح آلاف الموظفين، وإقفال عشرات الفروع، في خطوة تسبق التوافق على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

وطيلة عقود، شكّل القطاع المصرفي ركيزة رئيسة للاقتصاد. وتمكّن من جذب الودائع ورؤوس الأموال، سواء من المستثمرين العرب أو المغتربين الذي رأوا في مصارف بلدهم ملاذًا آمنًا لجنى أعمارهم. وبلغت قيمة الودائع الإجمالية في ذروتها أكثر من 150 مليار دولار قبل عام من بدء الأزمة، العام 2019، وفق تقديرات رسمية.

لكن المشهد تغير كليًا على وقع الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم، منذ العام 1850، وفرض المصارف لقيود مشددة على عمليات السحب بالدولار، ومنع التحويلات إلى الخارج. وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرف بأموالهم خاصة بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار قيمة العملة المحلية في السوق السوداء.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين سجالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم، وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.

وانعدمت الثقة تدريجيًا بالقطاع المصرفي الذي تراجع نشاطه ليقتصر على عمليات بسيطة خصوصًا السحب بالليرة.