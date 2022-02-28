لمواجهة العقوبات الغربية.. روسيا تمنع سكانها من تحويل أموال إلى الخارج

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر يوم الإثنين باتخاذ اجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في اوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

وحسب مرسوم نُشر على موقع الكرملين، إنّ سكان روسيا ممنوعون من تحويل أموال إلى الخارج اعتبارًا من الثلاثاء.

كذلك، أجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارًا من اليوم الإثنين على أن تحول الى الروبل ثمانين في المئة من العائدات التي تلقتها بالعملات الاجنبية منذ مطلع يناير/الثاني الفائت، وأن تستمرّ في التحويل وفق هذه النسبة في المستقبل.

وجاء إعلان هذه الاجراءات في وقت يحاول الاقتصاد الروسي تعزيز دفاعاته في مواجهة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى أنها ستستبعد بعض البنوك الروسية من نظام ”سويفت“ العالمي للتبادلات المالية بين المصارف وستمنع أي تعامل مع البنك المركزي الروسي.

ودفعت العقوبات الاقتصادية بالمصرف المركزي الروسي اليوم الإثنين إلى رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ10,5 نقاط لتصل إلى 20% لاحتواء التضخم.

وفرضت أمريكا واليابان، اليوم الإثنين، عقوبات ضد روسيا استهدفت تحديدا البنك المركزي للدولة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة قررت اليوم الإثنين، منع الأمريكيين من الانخراط في أي معاملات تخص البنك المركزي الروسي، وفرضت عقوبات على صندوق ثروة سيادي رئيسي في روسيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف أيضا صندوق الثروة الوطني ووزارة المالية في روسيا.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، أن بلاده ستقيد التعاملات المالية مع المصرف المركزي الروسي على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

كما أضاف أن طوكيو ستفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو.

وقال كيشيدا بعدما عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه ”في ضوء تورّط بيلاروس الواضح في هذا العدوان، سنفرض عقوبات على الرئيس لوكاشنكو وغيره من الأفراد والمنظمات وإجراءات لضبط الصادرات“.

ورحب الرئيس الأوكراني على تويتر بخطوات اليابان لدعم ”عقوبات مشددة“.

وقال زيلينسكي ”شكرا ! يؤتي تحالف عالمي حقيقي ضد الحرب ثماره“.