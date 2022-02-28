معهد التمويل الدولي يرجح انكماش الاقتصاد الروسي 10%

قال معهد التمويل الدولي اليوم الإثنين إنه من المرجح جدا أن تتخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية وأن يعاني اقتصادها انكماشا بأكثر من 10% هذا العام بعد أن فرض الغرب عليها عقوبات لم يسبق لها مثيل من حيث النطاق والتنسيق، حسب ”رويترز“.

ويقدر المعهد أن نصف الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الروسي، الذي رفع اليوم الإثنين أسعار الفائدة بشكل حاد واستحدث بعض القيود على رؤوس الأموال، محتفظ بها في دول فرضت تجميدا للأصول وهو ما يقلص بشكل حاد الموارد المالية لدى صانعي السياسة النقدية لدعم الاقتصاد الروسي.

وقالت إيلينا ريباكوفا نائبة كبير الخبراء الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي للصحفيين ”إذا تصاعدت هذه الأزمة، عندئذ فإن تخلفا عن السداد وإعادة هيكلة للدين سيكونان شيئا مرجحا“، مضيفة أن ”تخلفا عن السداد سيكون مرجحا للغاية رغم أن الحجم الصغير نسبيا للحيازات الأجنبية حوالي 60 مليار دولار في الدين الروسي سيحد من التداعيات“.

وتبنّت الدول الغربية رزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو ردا على غزوها أوكرانيا، تشمل خصوصا استبعاد العديد من البنوك الروسية من نظام ”سويفت“ المصرفي، حسب ما أعلنت الحكومة الألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية التي تترأس حاليا منتدى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إن العقوبات تشمل ”كل البنوك الروسية التي سبق أن عاقبها المجتمع الدولي، وبنوكا أخرى إذا لزم الأمر“.

وأقرت هذه العقوبات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية، وفق ما أوردته ”فرانس برس“.

من جانبها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت أن الاتحاد الأوروبي يريد ”شلّ“ أصول البنك المركزي الروسي، لمنع موسكو من استخدامها لتمويل النزاع في أوكرانيا أو لمواجهة تأثير العقوبات الدولية.

وأوضحت فون دير لايين في كلمة عبر الفيديو بعد اجتماع مع قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، أن الهدف من ذلك هو ”تجميد المعاملات المالية“ للبنك المركزي الروسي وبالتالي ”جعل تصفية أصوله أمرا مستحيلا“.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كييف بذلت جهودًا دبلوماسية للتأكد من الدول الأوروبية ستوافق على قرار عزل روسيا عن شبكة ”سويفت“ البنكية التي تربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم.