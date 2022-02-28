أمريكا واليابان تفرضان عقوبات على البنك المركزي وكيانات أخرى بروسيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت أمريكا واليابان، يوم الإثنين، فرضهما عقوبات ضد روسيا استهدفت تحديدا البنك المركزي للدولة التي تشن هجوما واسعا على جارتها أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة قررت، يوم الإثنين، منع الأمريكيين من الانخراط في أي معاملات تخص البنك المركزي الروسي، وفرضت عقوبات على صندوق ثروة سيادي رئيسي في روسيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف أيضا صندوق الثروة الوطني ووزارة المالية في روسيا.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم الإثنين، أن بلاده ستقيد التعاملات المالية مع المصرف المركزي الروسي على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

كما أضاف أن طوكيو ستفرض عقوبات على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو.

وقال كيشيدا بعدما عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه ”في ضوء تورّط بيلاروس الواضح في هذا العدوان، سنفرض عقوبات على الرئيس لوكاشنكو وغيره من الأفراد والمنظمات وإجراءات لضبط الصادرات“.

وتأتي الخطوة في وقت تتحرك اليابان إلى جانب شركائها من مجموعة السبع، للضغط على موسكو بشأن الغزو، عبر سلسلة عقوبات على مؤسسات روسيا المالية وصادرات الشرائح الإلكترونية.

وتعهدت طوكيو تقديم مبلغ قدره 100 مليون دولار كقروض، ومبلغ مئة مليون دولار آخر كمساعدات إنسانية عاجلة، فيما أكد كيشيدا أنه سيتم اتّخاذ إجراءات للسماح للأوكرانيين المتواجدين في بلاده بتمديد مدة بقائهم إذا كانوا يشعرون بالقلق من العودة.

ورحب زيلينسكي على تويتر بخطوات اليابان لدعم ”عقوبات مشددة“.

وقال: ”شكرا ! يؤتي تحالف عالمي حقيقي ضد الحرب ثماره“.

وكانت بريطانيا بدورها، أعلنت في وقت سابق من يوم الإثنين، أنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمنع أي كيانات بريطانية من إجراء معاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية وصندوق الثروة الوطني في روسيا.

وقالت الحكومة البريطانية: ”ستتخذ حكومة المملكة المتحدة على الفور جميع الخطوات اللازمة لإنفاذ القيود المفروضة لمنع أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في المملكة من إجراء معاملات مالية مع جهات منها البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية في روسيا الاتحادية“.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك: ”هذه الإجراءات تظهر تصميمنا على تطبيق عقوبات اقتصادية صارمة ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا“.

وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا: ”يواصل بنك إنجلترا اتخاذ أي إجراءات لازمة لدعم رد الحكومة على الغزو الروسي لأوكرانيا“.

وتتضمن العقوبات الجديدة أيضا فرض قيود جديدة على المؤسسات المالية الروسية، وإجراءات لمنع الشركات الروسية من إصدار أوراق مالية قابلة للتحويل وغيرها من أدوات سوق المال في المملكة المتحدة.