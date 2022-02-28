بنك "أبوظبي الأول" يبيع 60 % من "ماغناتي" لشركة "بروكفيلد"

وقّع ”بنك أبوظبي الأول“ اتفاقية لبيع حصة 60 % من شركة المدفوعات ”ماغناتي“ إلى شركة بروكفيلد للأعمال وشركائها المعروفة ببروكفيلد.

وأعلن البنك، وهو أكبر بنك تجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر البنوك في منطقة الخليج والشرق الأوسط، في بيان له اليوم الإثنين، إنه بموجب الصفقة سيحتفظ البنك بحصة 40 % في ماغناتي، وسيواصل الوجود في الشركة عبر اتفاقية شراكة طويلة الأمد.

وستؤدي الصفقة إلى رفع القيمة التقديرية لشركة ”ماغناتي“ إلى 1.15 مليار دولار. وعقب إتمام الصفقة، يعتزم بنك أبوظبي الأول الاستفادة من عائد البيع لدعم نموه.

وأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية إلى أن شركة مورغان ستانلي قامت بدور المستشار المالي لبنك أبوظبي الأول، في حين تولت شركة فريشقيلد الاستشارات القانونية المتعلقة بالصفقة. كما قامت شركة غوتليب ستين بدور المستشار القانوني لشركة بروكفيلد.

وتعتبر ”ماغناتي“ شركة متخصصة في سوق حلول المدفوعات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل في معالجة عمليات الإصدار والدفع المسبق.

وتأتي هذه الصفقة عقب ما تم الإعلان عنه في 4 شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي 2021 من الانتهاء من تشكيل شركة ماغناتي المملوكة بالكامل للبنك، علما أن الصفقة تخضع لشروط وموافقات الجهات التنظيمية، ومنها الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.