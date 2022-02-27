بوريل: الاتحاد الأوروبي قرر وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن وزراء الخارجية الأوروبيين توافقوا، اليوم الأحد، على وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع.

وأوضح بوريل، أن ”أكثر من نصف احتياطات المصرف المركزي ستتعطل لأنها موضوعة في مؤسسات بدول مجموعة السبع“، لافتًا إلى أن الاتفاق السياسي بين الوزراء يشكل تمهيدًا لتبن رسمي للإجراء قبل أن تفتح الأسواق الإثنين.

وأمس السبت، اتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها، خطوات لحجب بعض البنوك الروسية عن الوصول لنظام ”سويفت“ العالمي للمدفوعات المالية في عقوبات إضافية على موسكو مع استمرارها في غزو أوكرانيا.

وقال زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، اليوم الأحد، إن الحلفاء الغربيين قرروا فصل ”بنوك روسية معينة“ عن نظام التراسل العالمي بين البنوك، المعروف باسم ”سويفت“.

ولم يحدد هذا التصريح الذي ورد في إعلان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية البنوك الروسية المستهدف بالقرار.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات، التي تشمل قيودًا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي، حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، ويقول مسؤولون إن بعض الإعفاءات لقطاع الطاقة قيد البحث.