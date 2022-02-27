"المركزي اليمني" يحذر من إيداع المدخرات لدى الصرافين

جدد البنك المركزي اليمني من مقره الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الأحد، تحذيراته للمواطنين بعدم إيداع مدخراتهم لدى الصرافين ومحلات وشركات الصرافة، وسط استمرار ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في السوق المحلية.

جاء تحذير البنك المركزي اليمني، في أولى جلسات الاجتماع الدوري الثاني لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال العام الجاري.

ولفت البنك المركزي في بيان له، إلى أن الكثير من شركات ومنشآت الصرافة المنتشرة مخالفة لأحكام القوانين النافذة، لا سيما فيما يتعلق بموضوع فتح حسابات خاصة للمواطنين والتجار لديهم، مشيرا إلى أن خطوة كهذه تفتقد للضمان، وتعرض شركات الصرافة للخسارة بسبب المضاربات غير القانونية التي تمارسها.

وأكد البنك المركزي اليمني ”ضرورة الاتعاظ من تجربة المواطنين الذين فقدوا مدخراتهم بسبب عدم الالتزام بتحذيرات البنك المركزي السابقة بهذا الخصوص“ .

وأوضح أن كثيرا من تلك المنشآت والشركات معرضة للانهيار والإغلاق في أي لحظة بسبب أنشطتها غير القانونية ومضارباتها غير المشروعة.

وناقش مجلس إدارة المركزي اليمني يوم الأحد، الخطة العامة لأنشطة المجلس، والتحديات الماثلة أمام البنك وسبل مواجهتها، وإقرار خريطة طريق مزمنة لتنفيذ الخطط والمعالجات التي تعزز دور البنك في إدارة النظام المصرفي، وأقر اللوائح المنظمة لأعمال البنوك وشركات الصرافة، الهادفة إلى ”تعزيز متطلبات الالتزام ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تمس الاستقرار الاقتصادي وحقوق الشعب“.

واستعرض البنك المركزي، ما أسماها بـ“الاختلالات الراهنة“ في أنشطة شركات الصرافة، مؤكدا عدم تهاونه مع المخالفين أحكام القوانين والممارسين لتلك الأنشطة غير المرخصة، ونوه إلى استمرار اجتماعاته لبحث ماتبقى من مواضيع وقضايا.

وشهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، ارتفاعا خلال اليومين الماضيين في المحافظات المحررة باليمن.

وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ1200 ريال يمني بزيادة نحو 100 ريال، بينما سجل الريال السعودي 325 ريال يمني، بزيادة 25 ريال تقريبا.

ورأى خبراء ومحللون اقتصاديون يمنيون، أن أزمة أوكرانيا الحالية قد تكون لها تأثيرات غير مباشرة على أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لكنهم يقللون من تلك التأثيرات.

وبهذا الشأن، قال وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح في حديث خاص لـ“إرم نيوز“ إن ”التأثير المباشر لأزمة أوكرانيا سيكون على سعر القمح والدقيق، كون أوكرانيا أحد مصدري القمح لليمن، وأيضا سيطال التأثير أسعار المشتقات النفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا“.

وحول تأثيرات حرب أوكرانيا على العملة اليمنية وأسعار الصرف، قال راجح ”لا أتوقع أن يكون لذلك تأثير مباشر وكبير“.

بدوره رأى المحلل الاقتصادي رشيد الآنسي، في حديث خاص لـ“إرم نيوز“ أن “ تأثيرات أزمة أوكرانية الحالية، ستزيد من الفاتورة الاستهلاكية لليمن وزيادة تكلفة استيراد المشتقات النفطية، إضافة لارتفاع تكلفة النقل البحري والجوي بسبب ارتفاع التأمين على النقل وارتفاع الكلفة“.

وتابع أن ”زيادة الفاتورة الاستهلاكية لليمن سيضغط على سوق الصرف من خلال زيادة الطلب على العملة الأجنبية، إلا أن التأثير سيكون نسبيا حسب طول وقصر فترة الحرب“.