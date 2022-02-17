"المركزي التركي" يبقي سعر الفائدة عند 14 % برغم زيادة التضخم‎‎

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة دون تغيير عند 14 بالمئة للشهر الثاني على التوالي اليوم الخميس مثلما كان متوقعا، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى قرابة 50 بالمئة بعد خفض لأسعار الفائدة مرارا في العام الماضي نتجت عنه أزمة عملة.

وبدأ البنك المركزي في سبتمبر / أيلول خفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس بضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي تعطي خطته الاقتصادية الجديدة أولوية للائتمان والإنتاج والصادرات والتوظيف.

وقال البنك المركزي اليوم إنه أجرى مراجعته الشاملة لإطار عمل السياسة النقدية بهدف تشجيع ”استخدام الليرة على نحو دائم“ في كافة أدوات السياسة النقدية.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى في 20 عاما عند 48.69 بالمئة في يناير/ كانون الثاني.

وكشفت بيانات اليوم الخميس أن صافي الاحتياطيات في البنك المركزي انخفضت إلى 15.82 مليار دولار حتى 11 فبراير/ شباط مقارنة مع 16.33 مليار دولار قبل أسبوع.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بشدة في الأعوام الماضية، وكان ذلك في الآونة الأخيرة بسبب بيع البنك المركزي مليارات الدولارات في تدخلات بالسوق لمواجهة أزمة عملة في ديسمبر/ كانون الأول.