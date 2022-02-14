"الاحتياطي الفيدرالي": التضخم الحاد يهدد مصداقية البنك المركزي الأمريكي

حذّر مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي، يوم الإثنين، من أنّ التضخم المرتفع في الولايات المتحدة يهدّد مصداقية البنك المركزي، الذي يتعيّن عليه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل حادّ لمكافحته.

وقال جيمس بولارد: ”لقد فوجئنا بالتضخم الحاد.. مصداقيتنا على المحكّ هنا. علينا الاستجابة للأرقام. ومع ذلك، أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك بطريقة منظمة وبدون تعطيل الأسواق“، بحسب ”فرانس برس“.

وبحسب بولارد، وهو عضو في لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، سيكون من الضروري بحلول الأول من يوليو/تموز رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وهذا يعني نقلها من نطاق يتراوح من 0 إلى 0,25 في المئة، كما كانت عليه منذ مارس/ آذار 2020، إلى نطاق يتراوح من 1 إلى 1,25 في المئة.

وأعرب العديد من الأعضاء الآخرين في اللجنة، الأسبوع الماضي، عن معارضتهم لمثل هكذا إجراء حادّ.

وقال بولارد: ”أعتقد أن موقفي جيّد، وسأحاول إقناع زملائي بذلك“.

وبلغ معدل التضخم 7,5 في المئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني، في أسرع وتيرة نمو يسجلها منذ قرابة 40 عاماً، وفقا لمؤشر ”سي بي آي“ الذي أصدرته الخميس وزارة العمل.

وهذا الرقم أعلى بكثير من هدف 2 في المئة، الذي حدده الاحتياطي الفدرالي للمدى الطويل.

وفي محاولة لإبطاء التضخم، يجب على الاحتياطي الفدرالي أن يعلن خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية، في 15 و16 مارس/ آذار المقبل، أول زيادة في أسعار الفائدة الرئيسة.

وحتى الآن، كان الاحتياطي الفدرالي حذرا بشأن رفع أسعار الفائدة؛ لكي لا يبطئ نمو سوق العمل.

لكن في الوقت الراهن ”لدينا سوق عمل قوي، وأعتقد أن التركيز يجب أن يكون على التضخم وليس على الوظائف“، بحسب ما قال بولارد.

وعرضت وكالة ”بلومبيرغ“، في 11 فبراير/ شباط الجاري، خطة ”بولارد“ بالقول إنها ”تتضمن توزيع الزيادات على ثلاثة اجتماعات، وتقليص الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بداية من الربع الثاني، على أن يتم ترقّب البيانات بعد ذلك لاتخاذ قرار بشأن مسار معدلات الفائدة في النصف الثاني من العام“.

ونقلت عن بولارد قوله إنه لم يحسم أمره بشأن ما إذا كان ينبغي أن يبدأ اجتماع مارس برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أو إرجاء الأمر للمناقشة مع اللجنة بقيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي لم يستبعد اتخاذ تلك الخطوة، في مؤتمر صحفي عقده في يناير.

وجاءت تصريحات بولارد عقب الإعلان عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير/ كانون الثاني 7.5%، ليسجل بذلك أكبر معدل للتضخم منذ عام 1982، وسط ارتفاعات واسعة النطاق تجاوزت الغذاء والطاقة لتشمل المفروشات المنزلية والتأمين الصحي.